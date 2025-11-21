TEMAS DE HOY:
Ministro Lupo: Gobierno gestiona financiamiento internacional para garantizar combustible

El ministro de la Presidencia destacó que este esfuerzo forma parte de una estrategia económica orientada a proteger el bolsillo de las familias bolivianas, evitando presiones inflacionarias.

Hans Franco

21/11/2025 8:42

Ministro Lupo dice que gobierno gestiona financiamiento para garantizar combustibles. Foto: APG.
La Paz, Bolivia

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, informó que el Gobierno trabaja en un proceso integral destinado a garantizar la sostenibilidad de la oferta de gasolina en el país, a través de gestiones con organismos internacionales y países aliados para asegurar el financiamiento necesario.

“Tenemos que trabajar en un proceso que le dé sostenibilidad a la oferta de la gasolina. En ese proceso estamos trabajando para conseguir el dinero de organismos internacionales y países amigos, para garantizar no solo los combustibles, sino también para darle estabilidad al tipo de cambio y que no sigan subiendo los precios de los productos que la gente compra”, señaló la autoridad mediante sus redes oficiales.

Lupo destacó que este esfuerzo forma parte de una estrategia económica orientada a proteger el bolsillo de las familias bolivianas, evitando presiones inflacionarias derivadas de la variación del tipo de cambio o de problemas en el suministro de combustibles.

Asimismo, remarcó que la coordinación entre el Gobierno central y aliados internacionales permitirá consolidar un plan de estabilidad económica, cuyo objetivo principal es asegurar que los productos de primera necesidad mantengan precios accesibles para la población.

El Ministerio de la Presidencia ratificó que el Ejecutivo se encuentra en una fase activa de negociación y gestión, con el fin de asegurar los recursos que garanticen el normal abastecimiento y la estabilidad económica del país.

