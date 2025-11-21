“Nos dejaron un cráter”: Rada respalda a Paz y señala que el daño del MAS no se revierte en días

El diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Ricardo Rada, expresó su respaldo a las medidas asumidas por el presidente Rodrigo Paz, en particular la creación de la Comisión de la Verdad de los Hidrocarburos, que investigará posibles hechos de corrupción en el sector.

Afirmó que este tipo de acciones son necesarias para que los bolivianos sean conscientes de "la profundidad del hueco en el que nos metió el MAS".

Rada sostuvo que la población no debe esperar resultados inmediatos del nuevo gobierno, al recordar que el Movimiento Al Socialismo tuvo dos décadas para administrar recursos públicos, y que el daño estructural heredado no puede resolverse en pocos días.

“Entiendo que en 20 años soportamos muchísimo, pero no esperemos que en 12 días tengamos resultados. Ellos administraron 60.000 millones de dólares y nos dejaron con un hueco enorme”, agregó.

“Nos dejaron un cráter”

El legislador indicó que la reconstrucción de la nueva Bolivia está partiendo de un “cráter enorme” y, aunque será difícil salir de allí, no es imposible. “El presidente dijo que podemos salir de ese hueco, pero siempre debemos estar conscientes de que, a la hora de exigir, veamos cuán hondo cavaron los masistas y cuán callados estuvimos mientras cavaban”.

Frases destacadas

“Todos los bolivianos fuimos testigos de cómo utilizaban este brazo operativo —el Ministerio de Justicia— para perseguir a quienes pensaban diferente”.

“No estoy de acuerdo con regular las redes sociales, pero tampoco se puede atacar y hablar sin pruebas”. (En referencia a las declaraciones del vicepresidente Edmand Lara contra Franz García).

