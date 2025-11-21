“Los corruptos irán a la cárcel”: Las 10 frases que marcaron el mensaje presidencial

En un mensaje a la nación marcado por un tono firme y de profunda indignación, el presidente ofreció un balance preliminar de los primeros 12 días de gestión, denunciando la existencia de una estructura de corrupción en el sector de hidrocarburos. A continuación, las 10 frases más relevantes que definieron su intervención:

1.- "En apenas 12 días de gobierno, 12 días, hemos encontrado hechos gravísimos de gestiones pasadas sobre corrupción, desfalco y robo".

2.- “No hablamos de algunas manzanas podridas, no son casos aislados; lo que estamos descubriendo es un sistema de corrupción armado de manera infame”.

3.- "No había un mar de gas, había un mar de corrupción".

4.- "Se llenaban la boca hablando de una supuesta nacionalización, pero lo que se llenaban eran sus bolsillos, porque esto es lo que hace la corrupción".

5.- "He decidido conformar la Comisión de la Verdad de los Hidrocarburos. Esta comisión tendrá un mandato claro: revelar la verdad, denunciar a los responsables y llevarlos ante la justicia, caiga quien caiga, sea quien sea".

6.- "Exigiremos que cada boliviano recupere hasta el último centavo que le robaron".

7.- "Duele confirmar que miles de bolivianos se veían obligados a hacer colas, días y días, a dormir en sus transportes, porque un grupo de infelices tenían una estructura paralela de robo de combustibles".

8.- "En esta nueva Bolivia no habrá impunidad. No están solos. Tienen un gobierno que los defiende. Los corruptos, los ladrones y los traidores irán a la cárcel. Y el dinero del pueblo volverá al pueblo".

9.- "Nos dejaron una maldita cloaca. Y nosotros la vamos a exponer ante el país para saber la verdad. La luz siempre termina venciendo a la oscuridad y esta vez no será diferente".

10.- "Vamos a levantar a Bolivia con trabajo, con transparencia y con unidad. Estamos trabajando en ello. Pero para avanzar primero debemos conocer la magnitud de lo que nos dejaron".

El mandatario cerró su mensaje asegurando que el país entra en “una nueva etapa de verdad, justicia y reconstrucción moral del Estado”, llamando a la población a mantener la unidad y la esperanza.

