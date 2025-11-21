Imágenes sensibles: influencer 'Gigante do Grau' fue atacado a tiros en Brasil

El influencer brasileño Renan Romero, conocido en redes como “Gigante do Grau”, fue víctima de un ataque armado el pasado 19 de noviembre en la ciudad de Ribeirão Preto, en el estado de São Paulo.

Según información preliminar, Romero había acudido a un taller mecánico para dejar dos motocicletas. Fue en ese momento cuando dos hombres armados —uno con gorra y otro encapuchado— ingresaron al lugar y le dispararon a quemarropa.

El momento quedó registrado en video y se ha viralizado rápidamente en redes sociales. La difusión del ataque ha generado teorías, dudas y una ola de mensajes de apoyo de sus seguidores, muchos de los cuales aún intentan procesar la noticia.

Las autoridades brasileñas investigan el móvil del atentado y no descartan ninguna hipótesis. Hasta el momento no se ha confirmado si el ataque tenía relación con su actividad en redes o algún conflicto personal.

Renan Romero Rezende, su nombre real, había construido una comunidad fiel gracias a sus acrobacias sobre moto y su personalidad explosiva frente a cámara. Sus casi 200 mil seguidores lo consideraban un referente del estilo “grau”, un movimiento urbano que mezcla adrenalina, truco y cultura callejera. Hoy, esa misma comunidad lo llora con mensajes que se multiplican minuto a minuto.

