¡Como si fuera un ring! Pasajero agrede a guardia de seguridad dentro de un tren en pleno viaje | VIDEO

Un inesperado episodio de violencia interrumpió la rutina de los usuarios del Tren Ligero de Guadalajara (México) la tarde del miércoles 19 de noviembre de 2025, dejando momentos de tensión que quedaron registrados en un video que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La confrontación ocurrió en un vagón de la Línea 1, justo cuando la unidad llegaba a la estación Juárez, una de las más concurridas y estratégicas del sistema. Según se aprecia en las imágenes y relatan testigos, todo comenzó cuando un guardia de seguridad solicitó a un pasajero descender del tren.

El sujeto, un hombre con pantalón de mezclilla, camiseta sin mangas tipo resaque y gorra roja, reaccionó de forma inmediata y violenta. Tras un intercambio de palabras, lanzó un golpe directo al elemento de seguridad, desencadenando un forcejeo que escaló en cuestión de segundos.

El video muestra un intenso intercambio de golpes mientras pasajeros, entre gritos de alerta y preocupación, intentaban separar a los implicados. Se escuchan advertencias sobre la presencia de niños en la unidad, lo que aumentó aún más la tensión dentro del vagón.

Algunos usuarios decidieron intervenir para apoyar al guardia. Entre empujones y jalones, lograron someter al agresor sobre los asientos y finalmente obligarlo a descender del convoy, poniendo fin al enfrentamiento.

El incidente ha generado preocupación entre los ciudadanos sobre la seguridad en el transporte público y la exposición de los guardias a situaciones de riesgo, especialmente en estaciones de alta afluencia como Juárez. Hasta ahora, SITEUR no ha emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido tras la salida del agresor, ni se ha confirmado si se presentó denuncia o las razones detrás del comportamiento violento del pasajero.

Este hecho pone nuevamente sobre la mesa la urgencia de reforzar los protocolos de seguridad del Tren Ligero, garantizando tanto la protección de los usuarios como la de los elementos de vigilancia frente a incidentes de este tipo.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play