VIDEO: Indignación por violento ataque de motociclista contra un ciclista

Un video difundido en redes sociales ha generado gran indignación entre los habitantes de la Ciudad de México, luego de captarse el momento exacto en el que un motociclista patea —sin motivo aparente— a un ciclista que circulaba por la Avenida Miguel Lebrija, en la colonia Aviación Civil, alcaldía Venustiano Carranza (México).

La grabación, publicada inicialmente por el grupo en X “Gpo.Siade.Ac.oficial”, muestra a tres motociclistas que se desplazaban juntos durante la noche por la zona. En el clip se observa una vía prácticamente vacía cuando, de manera repentina, uno de los motociclistas se acerca al ciclista y le propina una patada directa.

El impacto provoca que la víctima pierda el control y termine estrellándose contra la estructura metálica de un puente peatonal. El video está acompañado de un audio donde se escucha burla y sorna hacia el ciclista, lo que ha incrementado aún más la indignación en redes sociales, donde usuarios han exigido la pronta identificación y sanción de los responsables.

Tras la viralización del material, personal policial tomó conocimiento del caso y que se iniciaron las indagaciones correspondientes. Usuarios han ayudado a ubicar el punto exacto del incidente.

De acuerdo con el marco legal vigente, esta agresión podría constituir el delito de lesiones. Dependiendo de la gravedad del daño físico, las penas podrían ir desde días-multa hasta años de prisión. Asimismo, si la bicicleta del afectado sufrió daños, el agresor también podría enfrentar responsabilidad civil y penal por daños a propiedad ajena.

El hecho ha reavivado el debate sobre la seguridad de los ciclistas en la ciudad, quienes constantemente denuncian vulnerabilidad frente a conductores imprudentes y agresivos.

Imágenes sensibles:

