Bloqueo en Villa Tunari deja sin transitabilidad la carretera Cochabamba - Santa Cruz

La mañana de este viernes se reportaron bloqueos en la carretera nueva Cochabamba–Santa Cruz, específicamente en el sector de Villa Tunari, donde afiliados del sindicato central Todos Santos y Nueva Chapare instalaron puntos de bloqueo exigiendo la creación de un nuevo distrito. La medida sorprendió a transportistas y pasajeros que buscaban llegar al oriente del país, quedando completamente paralizados.

Imágenes de último momento muestran extensas filas de vehículos varados y personas caminando por la vía tratando de buscar alternativas, aunque ninguna ofrece garantías de paso. Desde la terminal de buses de Cochabamba. Una gran afluencia de pasajeros espera información sobre las salidas, pero el panorama es desalentador.

“Las salidas a Santa Cruz por la carretera nueva están suspendidas por motivos de bloqueo, y por la carretera antigua tampoco hay tránsito debido a derrumbes”, informó el personal de boletería. Esto significa que no hay ninguna ruta habilitada hacia el oriente, dejando suspendidos todos los viajes por tiempo indefinido.

Mientras el bloqueo en Villa Tunari mantiene cerrada la carretera nueva, la carretera antigua también quedó inhabilitada por derrumbes y deslizamientos, consecuencia de las intensas lluvias que afectan a la región.

La combinación de ambos factores genera un perjuicio masivo para pasajeros, comerciantes y transportistas, quienes se encuentran sin alternativas viables de traslado. Las autoridades recomiendan a la ciudadanía postergar viajes hacia el oriente y tomar previsiones, ya que no existe paso vehicular por ninguna de las dos rutas principales que conectan Cochabamba con Santa Cruz.

La situación continúa en desarrollo y se espera un pronunciamiento oficial.

Mira la programación en Red Uno Play