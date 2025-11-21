Bomberos rescatan a un yacaré que estaba en el barrio Guapilo en Santa Cruz

La presencia de un yacaré alertó a vecinos del barrio Guapilo (Santa Cruz), quiénes reportaron este jueves que un caimán de tamaño considerable deambulaba cerca de la entrada a Palma Verde, lo que motivó la intervención inmediata de los bomberos voluntarios de Jenecherú. El reptil fue rescatado sin incidentes y posteriormente trasladado a un espacio seguro, lejos de la población, para su retorno a un hábitat natural adecuado.

Según relataron los residentes, no se trata de un hecho aislado. La presidenta del barrio Guapilo explicó que la presencia de estos animales se ha vuelto frecuente debido a un canal cercano donde, aseguran, los yacarés han estado creciendo.

“Mi esposo con otro vecino encontraron al yacaré en la entrada de Palma Verde. Tenemos un canal donde prácticamente se han criado esos reptiles, de ahí están saliendo a buscar comida. Ya hemos tenido varias denuncias. Pedimos que los lleven a otro lado. Vinieron de la Gobernación, pero no pudieron hacer nada por la maleza y porque son varios. Tenemos miedo porque los niños pasan por ahí, solo esperamos que se los lleven a su hábitat”, expresó.

A esta preocupación se suma un segundo caso registrado en el barrio Bicentenario, zona Pampa de la Isla, donde vecinos capturaron a otro yacaré que caminaba por una de las calles principales.

Ante la recurrencia de estos avistamientos, los vecinos exhortaron a las autoridades municipales y departamentales a realizar una limpieza profunda de las áreas verdes y del canal, además de reforzar los operativos de rescate, para evitar riesgos y garantizar el manejo adecuado de la fauna silvestre que continúa desplazándose hacia zonas habitadas.

Expertos recuerdan que el yacaré cumple un papel fundamental en los ecosistemas acuáticos, ya que ayuda a controlar poblaciones de peces y otras especies, mantiene el equilibrio natural de los humedales y contribuye a la salud de los cuerpos de agua. Su presencia es un indicador de un ecosistema sano; sin embargo, estos animales pueden desplazarse hacia zonas pobladas buscando alimento o refugio.

