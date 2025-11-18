La audiencia cautelar del policía que atropelló y causó la muerte de una pareja en la avenida Albina Patiño, en Vinto (Cochabamba), concluyó con una decisión que generó molestia y cuestionamientos entre los familiares de las víctimas.

El juez determinó medidas sustitutivas a la detención preventiva, otorgándole detención domiciliaria con custodio policial y el derecho a continuar trabajando.

El hecho ocurrió el pasado domingo a primeras horas de la mañana, cuando el oficial embistió a la pareja que cruzaba la vía. Pese a la gravedad del accidente, la prueba de alcoholemia practicada al conductor arrojó resultado negativo, según informó Tránsito.

Las autoridades policiales también anunciaron que, paralelamente al proceso penal, el efectivo enfrentará un proceso disciplinario interno dentro de la institución verde olivo para evaluar su responsabilidad administrativa en el hecho.

Mientras tanto, la familia de las víctimas continúa exigiendo justicia y mayor rigurosidad en la investigación, cuestionando las medidas otorgadas y pidiendo que el caso no quede en la impunidad.

