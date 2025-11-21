Cochabamba: Adolescente muere ahogado en la piscina del Parque Mariscal Santa Cruz

Un trágico hecho enluta a una delegación estudiantil proveniente de Potosí. Un adolescente de 17 años perdió la vida la tarde del jueves, luego de ahogarse en una de las piscinas del parque Mariscal Santa Cruz, en Cochabamba, adonde había llegado junto a sus compañeros.

De acuerdo con el reporte policial, personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) se trasladó hasta el lugar, donde confirmó la presencia del cuerpo sin vida del menor.

“Personal policial se constituye hasta el parque Mariscal Santa Cruz, donde logran verificar la presencia de un cadáver de una persona de sexo masculino de 17 años de edad, quien se encontraba en posición de cúbito dorsal sobre la orilla de una de las piscinas”, informó el coronel Vanderley Flores, director de la FELCC.

Según las primeras investigaciones, el joven habría ingresado al agua sin la debida precaución y permaneció sumergido un tiempo prolongado antes de que los rescatistas fueran alertados.

El docente encargado de la delegación indicó que el grupo pertenecía al colegio Mariscal Andrés de Santa Cruz, de Potosí, y que habían llegado al parque con el objetivo de disfrutar de las piscinas. Al percatarse del incidente, pidieron auxilio inmediato a los paramédicos del lugar, quienes realizaron maniobras de reanimación, aunque el adolescente ya no presentaba signos vitales.

“Una vez se percatan del hecho, estas personas piden auxilio a los paramédicos del lugar, quienes en primera instancia realizan los primeros auxilios al menor de 17 años de edad”, añadió el coronel Flores.

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de Cochabamba, donde se realiza la autopsia legal. Se espera que en las próximas horas sea entregado a sus familiares y trasladado hasta Potosí.

Las autoridades investigan si hubo descuido en la supervisión o falta de medidas de seguridad en la piscina.

Mira la programación en Red Uno Play