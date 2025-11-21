¿Mi hijo se aplazó? Qué hacer y cómo reaccionar a la noticia sin generar miedo

Ante los aplazos escolares, muchos padres reaccionan con preocupación o frustración, pero expertos en psicología aseguran que la clave está en la comunicación y el acompañamiento. La psicóloga Gabriela Arraya recomienda que los padres fortalezcan la confianza con sus hijos y los apoyen durante todo el proceso académico.

“Creo que hay una palabra muy cabal para esto: amar a nuestros hijos de manera incondicional. Que tu hijo se aplace no significa que se está acabando el mundo. Esto también implica corresponsabilidad, si nuestros hijos no alcanzan ciertos niveles, debemos preguntarnos qué estamos haciendo como padres para acompañarlos, no sólo académicamente, sino también con nuestro discurso”, explicó Arraya.

La especialista advirtió que palabras dañinas o amedrentadoras pueden generar fragilidad en los adolescentes y llevarlos a tomar decisiones equivocadas. Por ello, los padres deben estar presentes, pese a sus múltiples obligaciones, y hacer seguimiento constante del progreso de sus hijos.

“Una familia no solo significa darle solo comida, techo o casa. También implica construir vínculos sólidos y canales de comunicación seguros. No se trata solo de preguntar ‘¿cómo te fue en el colegio?’, sino de dialogar, acompañar y comprender las dificultades y fortalezas de nuestros hijos”, añadió.

Finalmente, la psicóloga enfatizó que los padres deben apoyar las fortalezas de sus hijos y ayudar a fortalecer sus debilidades, recordando que no todos los estudiantes tienen las mismas habilidades para todas las materias.

Amar y acompañar a los hijos, incluso frente a un aplazo escolar, se convierte en la mejor estrategia para asegurar su desarrollo emocional y académico, aseguraron los expertos.

