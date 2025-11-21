¡De terror! Ladrón intentó ingresar a una vivienda por la ventana en Cochabamba

Vecinos de la avenida Circunvalación y av. Guadalupe vivieron momentos de terror en horas de la noche, cuando un sujeto fue captado intentando ingresar a un domicilio. Las imágenes enviadas a nuestro medio muestran cómo el hombre trepó el muro de la vivienda e intentó abrir una de las ventanas en varias ocasiones, sin lograrlo.

Tras varios minutos observando el interior del domicilio y recorrer el muro, el sujeto finalmente se retiró del lugar, acompañado de otras personas que lo esperaban afuera.

Los propietarios del inmueble expresaron su preocupación y solicitaron a la Policía un incremento de patrullajes en la zona para prevenir futuros incidentes. El hecho habría ocurrido aproximadamente a las 21:00 horas.

Autoridades recomiendan a los vecinos mantener medidas de seguridad y reportar cualquier actividad sospechosa de inmediato.

Mira el video:

