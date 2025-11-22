Envían a Palmasola al hombre acusado de matar a un adolescente por una polera

Este viernes se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares contra el hombre acusado de matar con una puñalada en el corazón a un adolescente de 15 años en Santa Cruz.

El juez asignado al caso ordenó la detención preventiva por 90 días en el penal de Palmasola, al existir indicios sólidos sobre la presunta comisión del delito de homicidio.

La fiscal Rose Mary Barrientos informó que la víctima falleció a causa de heridas de arma blanca, que perforaron el pulmón y el corazón, provocando una muerte casi inmediata.

“El joven perdió la vida por la gravedad de las lesiones. Estos elementos fueron determinantes para que el juez disponga la detención preventiva del imputado”, señaló.

Entre las pruebas presentadas por el Ministerio Público figuran grabaciones de cámaras de seguridad del restaurante donde ocurrió el hecho, así como declaraciones testificales que respaldan lo sucedido.

El propio imputado admitió haber cometido la agresión, aunque aseguró que actuó en defensa propia.

Durante la audiencia, el acusado declaró que reaccionó porque el adolescente supuestamente le había sustraído su polera de equipo favorito y que, al encontrarse acompañado de su esposa embarazada, decidió defenderse.

“Nadie puede hacer justicia por mano propia. Él agredió a la víctima, y esa agresión terminó con la muerte del adolescente”, enfatizó Barrientos.

