“Lo atacaron por detrás y él solo se defendió”, dijo la hermana del acusado por la muerte de un menor

Un adolescente de 15 años murió tras ser atacado con un arma blanca en la Villa Primero de Mayo, Santa Cruz. Tras los hechos, la policía logró la aprehensión de un joven acusado del incidente. La hermana del detenido, María Reina Lufán, ofreció detalles del caso y aseguró que su hermano actuó en defensa propia.

Según la joven, el suceso se originó cuando el adolescente fallecido y un acompañante se acercaron al restaurante donde su hermano cenaba con su pareja.

“Él (mi hermano) estaba cenando muy tranquilamente con su esposa embarazada. Cuando entra la persona que lamentablemente falleció, lo atacan por detrás con un arma y una piedra, por una polera que no pertenece a ninguna barra, pero pensaron que sí”, explicó Lufán.

La familiar enfatizó que su hermano no pertenece a ninguna barra de un equipo de fútbol y trabaja como guardia de seguridad.

“Mi hermano no pertenece a ninguna barra. Incluso él trabaja de guardia de seguridad. Esto fue la primera vez que lo molestan o lo persiguen. Él no está metido en nada de eso”, afirmó, y agregó que está próximo a convertirse en padre.

Sobre el ataque, Montero relató que su hermano fue superado en número: “Había más personas, como ocho personas, en camioneta y motocicleta. Lo atacaron por detrás, y él actuó para defenderse”.

La hermana calificó la situación como una injusticia y pidió que se aclare el caso. “Lo que están haciendo ahorita con mi hermano es una injusticia, porque él actuó en defensa propia. Estaba entre la vida de él y la vida del otro joven. Él no estaba haciendo nada malo”, sostuvo.

Finalmente, la familia del detenido denunció que ha recibido amenazas y pidió garantías de seguridad para la audiencia de medidas cautelares que se realizará hoy.

“Pido, por favor, que los policías garanticen su seguridad y la de nuestra familia, porque podrían atacarlo en cualquier momento”, concluyó Montero.

Mira la programación en Red Uno Play