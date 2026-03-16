Así cierra el dólar en el mercado paralelo este lunes 16 de marzo en Bolivia

La cotización del dólar en el mercado paralelo boliviano cerró este lunes 16 de marzo con una tendencia a la baja tras haber iniciado la jornada con valores más elevados. Al finalizar la tarde, el portal dolarboliviahoy.com reportó una cotización de Bs 9.32 para la compra y Bs 9.29 para la venta, lo que representa un descenso significativo frente a los Bs 9.40 para la compra y Bs 9.35 para la venta que se registraban a las seis de la mañana. Durante el mediodía, esta plataforma ya había mostrado signos de retroceso al situar la moneda en Bs 9.30 para la compra y Bs 9.28 para la venta.

Informe del portal dolarboliviahoy.com

Por su parte, la plataforma bolivianblue.net, que realiza un monitoreo en tiempo real de las transacciones informales, coincidió en la trayectoria descendente de la divisa norteamericana. Al cierre de la jornada, este portal fijó el precio tanto para la compra como para la venta en Bs 9.29, estabilizando el valor tras una mañana volátil que comenzó en Bs 9.40 para la compra y Bs 9.36 para la venta. A la mitad del día, los indicadores de este sitio ya marcaban una reducción al situarse en Bs 9.29 para la compra y Bs 9.27 para la venta.

Reporte de la plataforma bolivianblue.net

Este comportamiento refleja un ajuste de aproximadamente diez centavos en el precio de la moneda extranjera a lo largo del día en ambos portales de referencia. A pesar de la apertura al alza registrada en las primeras horas del lunes, el mercado informal mostró una corrección hacia la tarde, cerrando por debajo de la barrera de los Bs 9.30 en el promedio de venta de las principales plataformas de seguimiento.

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