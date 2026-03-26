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Economía

Así cierra el dólar en el mercado paralelo este jueves 26 de marzo en Bolivia

La cotización de la divisa estadounidense en los mercados no oficiales mostró un incremento gradual entre la mañana y la noche de este 26 de marzo.

Milen Saavedra

26/03/2026 18:54

Así cierra el dólar en el mercado paralelo este jueves 26 de marzo en Bolivia. Imagen de amrothman en Pixabay.
Bolivia

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El mercado paralelo del dólar en Bolivia registró un movimiento ascendente durante este jueves 26 de marzo.

De acuerdo con los datos proporcionados por el portal especializado dolarboliviahoy.com, la cotización de la divisa al finalizar la tarde se ubicó en Bs 9.31 para la compra y Bs 9.29 para la venta.

Esta cifra marca un incremento respecto al inicio de la jornada, cuando a las seis de la mañana se situaba en Bs 9.30 para la compra y Bs 9.27 para la venta. Durante el mediodía, el comportamiento se mantuvo estable con variaciones mínimas, cotizando en Bs 9.30 para la compra y Bs 9.28 para la venta, antes de alcanzar su pico de cierre vespertino.

Por otro lado, el portal bolivianblue.net, que realiza actualizaciones de datos cada 15 minutos, reportó cifras ligeramente superiores para el cierre de esta noche. Según este monitor, el dólar paralelo se situó en Bs 9.32 para la compra y Bs 9.28 para la venta.

Al igual que en otros registros, se observó una escalada desde las primeras horas del día, cuando la jornada arrancó con Bs 9.31 para la compra y Bs 9.27 para la venta. Al mediodía, este portal reportaba Bs 9.31 para la compra y Bs 9.28 para la venta, confirmando la tendencia al alza que caracterizó el comportamiento cambiario de este jueves.

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