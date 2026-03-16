¿Quién es el peligroso brasileño capturado y que fue expulsado de Bolivia?

En un operativo conjunto entre la Policía Federal de Brasil y la Policía Civil de Minas Gerais, se logró la captura en Santa Cruz de la Sierra de Douglas de Azevedo Carvalho, alias "Mancha", un peligroso prófugo de la justicia brasileña vinculado al tráfico internacional de drogas y legitimación de ganancias ilícitas.

Tras su aprehensión el pasado domingo, las autoridades bolivianas procedieron a su expulsión y entrega a las fuerzas de seguridad del país vecino, dado que Azevedo figuraba en la lista de los criminales más peligrosos del Programa Captura del Ministerio de Justicia de Brasil.

Un historial de alta peligrosidad

"Mancha" era buscado desde julio de 2024, tras haber quebrantado los beneficios de una detención domiciliaria con vigilancia electrónica en el estado de Minas Gerais. Según los registros judiciales, el sujeto tiene un amplio prontuario que incluye:

Tráfico internacional: Vinculado a la exportación de más de 300 kilos de cocaína hacia Portugal, camuflados en cargamentos de pulpa de açaí.

Liderazgo criminal: Identificado como el jefe de una organización dedicada al tráfico interestatal y lavado de dinero.

Sello Rojo de Interpol: Se encontraba con alerta máxima internacional desde septiembre de 2025.

Refugio en Bolivia

El rastro de Azevedo en Bolivia confirma, una vez más, que Santa Cruz continúa siendo utilizada como punto de refugio para líderes de organizaciones criminales del Primer Comando de la Capital (PCC) y otros grupos delictivos de la región. El delegado brasileño Álvaro Homero Huertas destacó que esta captura es de "suma importancia" para desarticular las rutas de envío de droga que operan entre Sudamérica y el continente europeo.

Por su parte, la defensa del brasileño en su país natal emitió un comunicado indicando que, al momento de su captura en suelo boliviano, no se le encontró ningún elemento ilícito y que su detención responde únicamente a una "falta administrativa" por su condición de prófugo.

Douglas de Azevedo ya fue trasladado a una unidad penitenciaria en Belo Horizonte, donde quedará a disposición de la justicia estatal y federal de Brasil para cumplir sus condenas pendientes.

Con información de g1 y UOL.

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