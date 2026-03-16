¿Te robaron el celular y está en la lista de recuperados por la Policía? Así puedes reclamarlo

Tras la publicación de la lista con 300 teléfonos celulares recuperados en el operativo realizado en el Barrio Chino de Cochabamba, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) informó cuáles son los requisitos que deben presentar los ciudadanos para recuperar sus dispositivos.

El director de la FELCC de Cochabamba explicó que las personas que identifiquen su celular en las listas publicadas deben acudir personalmente a las oficinas policiales con documentos que acrediten la propiedad del equipo.

Documentos necesarios

Para iniciar el proceso de devolución, los propietarios deberán presentar alguno de los siguientes documentos:

Factura de compra del celular

Caja original del dispositivo

Nota de venta

Registro del teléfono con la empresa telefónica, donde figure el número asociado al equipo

Según la autoridad policial, estos documentos permitirán verificar la propiedad del dispositivo y facilitar su devolución.

Devolución podría ser rápida

Desde la FELCC indicaron que se busca agilizar el proceso de entrega para que los equipos recuperados vuelvan lo antes posible a manos de sus dueños.

Sin embargo, en algunos casos el trámite podría requerir un paso adicional.

“Estamos tratando de hacerlo lo más pronto posible. Aquellos equipos que han sido puestos a conocimiento de la Fiscalía, especialmente los equipos iPhone, requerirán un requerimiento fiscal para su devolución”, explicó el jefe policial.

En cambio, los celulares que no estén vinculados a una denuncia formal podrían ser entregados con mayor rapidez una vez verificada la propiedad.

Posibles procesos judiciales

Las autoridades también señalaron que no se descarta que los propietarios de los puestos de venta donde se incautaron los celulares puedan enfrentar procesos por el presunto delito de receptación, si se confirma que comercializaban dispositivos de procedencia ilícita.

La Policía reiteró el llamado a la población que haya sufrido el robo de su celular a acercarse a las dependencias de la FELCC en Cochabamba para revisar las listas y verificar si su equipo se encuentra entre los recuperados.

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