Operativo en La Paz: rescatan a dos adolescentes víctimas de trata y explotación

El Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que, en un operativo conjunto entre la Fiscalía y la Policía, se rescató a dos menores de 16 y 17 años, que se presume eran explotadas sexualmente, en un lenocinio y un bar clandestino de la ciudad de La Paz.

Como resultado del operativo se tiene tres personas imputadas Edson Q.M., de 43 años, Miriam R.M.B., de 65 y Nayara DaS. ES., de 38 años, quienes son investigados por los delitos de Trata de Personas, Proxenetismo y Corrupción de Menores, que serán remitidos ante un juez cautelar, para solicitar su detención preventiva.

“Los operativos de la los Fiscales de Trata y Tráfico, juntamente con la División de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), son de manera constante, este jueves se realizó otro operativo en los lenocinios y bares clandestinos, allí se encontró a dos menores de edad, las dos víctimas eran explotadas sexualmente, de esta forma, el Ministerio Público, cumple con su rol de proteger a las niñas, niños y adolescentes, se colectó con elementos de convicción para emitir la imputación y pedir las detención de los sospechosos“, dijo la autoridad.

En el caso de la menor de 17 años, se la encontró el 20 de noviembre de 2025, cerca de las 19:00 horas, en un bar clandestino, en inmediaciones de la Terminal de Buses, consumiendo bebidas alcohólicas con un sujeto de 43 años, a la entrevista policial refirió que estaría siendo explotada sexualmente, el sospechoso habría cobrado por servicios sexuales de la menor de edad, ante eventuales clientes.

En el segundo caso, durante el operativo, se encontró a una menor de 16 años reportada como desaparecida, estaría siendo explotada sexualmente, en un lenocinio de la zona central de la ciudad de La Paz, se hizo el rescate y se comunicó a sus familiares que fue encontrada, la administradora del lugar y una trabajadora sexual de nacionalidad brasileña que habría captado a la adolescente fueron aprehendidas.

