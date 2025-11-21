Fiscalía señala que policías negociaban transacción droga cuando fueron descubiertos

La Fiscalía confirmó este viernes que los cuatro policías aprehendidos tras protagonizar un accidente vehicular estaban implicados en una presunta transacción de droga. La intervención se produjo luego de que agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) realizaran un seguimiento basado en informes de inteligencia.

De acuerdo con el fiscal Julio César Porras, los uniformados —entre ellos un capitán y tres sargentos— se encontraban en posesión de 11 kilos de cocaína en pasta base y 40 cápsulas de la misma sustancia, que presuntamente serían objeto de una operación de compra y venta.

“Había conocimiento de que iba a haber una transacción de sustancia controlada, entonces se trabaja desde ayer en la mañana y se hace seguimiento. Cuando se dan cuenta que estaban los efectivos de la Felcn, empiezan a darse a la fuga”, explicó Porras.

Durante la persecución, dos patrullas de la Felcn se separaron para seguir a los vehículos involucrados: uno rojo y otro blanco. Este último, en su intento por escapar, atropelló a una persona que circulaba en motocicleta y provocó que una mujer quedara gravemente herida e internada, antes de volcar metros más adelante.

El fiscal detalló que el capitán implicado ya había sido identificado previamente como el encargado de concretar la transacción. “Estaba el capitán con un sargento y las otras dos personas accidentadas también son sargentos”, indicó. De manera extraoficial, la Fiscalía recibió información de que los cuatro policías prestaban servicios en la Policía Caminera.

Tras el operativo, se abrieron tres procesos contra los uniformados: dos penales —por tráfico de sustancias controladas y por lesiones en accidente de tránsito— y uno disciplinario, que podría derivar en su baja definitiva de la institución policial.

“Había 11 kilos en pasta base de cocaína, también había 40 cápsulas”, concluyó Porras, señalando que ahora se investiga cómo accedieron a la droga y si existen otros involucrados en la red.

