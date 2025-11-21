Cuatro policías aprehendidos por tráfico de drogas; dos protagonizan accidente al intentar huir

Cuatro funcionarios policiales del Comando Departamental de Santa Cruz fueron aprehendidos este jueves por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), luego de ser sorprendidos transportando 11 kilos de sustancias controladas en dos camionetas.

El hecho ocurrió en la intersección del Séptimo Anillo y Radial 12, cuando los efectivos policiales, vestidos de civil, fueron interceptados por agentes de la Felcn.

Según informó el director departamental de la institución, los vehículos transportaban 13 paquetes tipo ladrillo y varias cápsulas con drogas, además de uniformes policiales y latas de cerveza.

“El operativo se desarrolló durante la tarde, verificando una posible transacción de sustancias controladas. Dos de los policías intentaron huir, desatando una persecución que terminó en un accidente de tránsito con una motocicleta, dejando como resultado dos personas heridas”, explicó el director de la Felcn.

Los cuatro uniformados ya fueron aprehendidos y enfrentan cargos por tráfico de sustancias controladas. Los dos que participaron de la persecución recibirán además imputaciones por conducción peligrosa y lesiones graves y gravísimas.

La FELCN informó que se incautaron los teléfonos celulares de los implicados y que se realizará una investigación para determinar el origen y destino de la droga, así como la posible implicación de otros funcionarios policiales.

“El procedimiento continúa con la toma de declaraciones y el secuestro de evidencia, mientras avanzamos en la investigación para esclarecer todas las responsabilidades”, concluyó el director.

