“Hay que apretar el acelerador”: Gobernación intensifica labores de rescate y limpieza en Achira

Las labores de emergencia continúan en la comunidad de Achira, donde equipos de rescate, maquinaria pesada y autoridades departamentales trabajan de forma ininterrumpida tras el deslizamiento ocurrido hace varios días.

La mañana de este viernes, el gobernador Luis Fernando Camacho llegó hasta la zona del siniestro para supervisar los avances y coordinar nuevas acciones.

“El trabajo aún es mucho y hay que apretar aún más el acelerador”, afirmó Camacho al inicio de su declaración. La autoridad confirmó que los rescatistas cuentan con dos posibles puntos de búsqueda, detectados por los perros especializados. “Dios quiera que sea el lugar para que podamos encontrarla”, expresó, refiriéndose a la persona desaparecida.

Además, explicó que se está realizando la limpieza de la quebrada y el despeje de piedras inestables en la parte alta del cerro, ya que representan un riesgo en caso de nuevas precipitaciones. “Si llueve, esas rocas pueden deslizarse hasta abajo; por eso estamos movilizando maquinaria para retirarlas”, señaló.

La Gobernación anunció también la llegada de seis nuevas máquinas, entre retroexcavadoras, excavadoras, volquetas y una oruga, con el fin de acelerar la limpieza de caminos y facilitar el acceso a las comunidades, donde los productores han expresado preocupación por la imposibilidad de transitar con normalidad.

En paralelo, continúa la entrega de ayuda humanitaria gestionada a través del COED. La población ha contribuido activamente con donaciones, las cuales se distribuyen directamente a las familias que no pueden desplazarse debido al mal estado de los caminos.

