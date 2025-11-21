Video: “Me quieren secuestrar”, dijo el niño tras ser perseguido por un auto blanco

Una comerciante denunció que el niño de aproximadamente 10 años estaba temblando de miedo y pidió su ayuda. Un vehículo blanco que aparentemente persiguió al niño fue captado por cámaras de seguridad.
21/11/2025 7:14
La propietaria de una tienda relató este jueves a Red Uno, cómo un niño de aproximadamente 10 años acudió desesperado a pedir auxilio, tras sentir que un vehículo lo estaba persiguiendo.
“Me quieren secuestrar, me dijo el niño, y estaba temblando y llorando”, contó la mujer que lo protegió.
La vendedora explicó que minutos antes le había vendido un producto al pequeño, pero este regresó corriendo para tocar la puerta de la tienda y pedir ayuda.
“Yo le abrí, y me dijo: ‘Me quieren secuestrar’. ‘¿Quién?’, le pregunté. ‘Dos hombres’, me respondió”, relató.
La comerciante lo dejó entrar a la tienda para resguardarlo y salió a verificar la situación, momento en el que vio al vehículo rondando nuevamente la zona.
“Grité con palabras fuertes, ‘estamos vigilando’. La movilidad se prendió y se fue al fondo. Supongo que estaban esperando al niño”, detalló.
Luego de tranquilizarlo, la mujer acompañó al menor hasta su domicilio y habló con su padre. El niño quedó asustado. Los vecinos y familiares piden a la Policía investigar el hecho de manera inmediata.
