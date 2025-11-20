Lo seguía un auto blanco: cámaras registran intento de secuestro a un niño en Laja, La Paz

En las imágenes se ve a un niño de aproximadamente 10 años correr aterrado por varias calles mientras un vehículo aparentemente lo persigue por dos calles.
20/11/2025 22:31
Escuchar esta nota
Un alarmante hecho fue denunciado este jueves por vecinos del municipio de Laja, en La Paz, donde un niño de aproximadamente 10 años habría sido víctima de un intento de secuestro.
Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el menor corre desesperado por dos calles mientras un vehículo blanco, presuntamente involucrado, circula a baja velocidad detrás de él.
Las imágenes muestran una calle aparentemente tranquila a las 19:57 horas, hasta que el niño aparece corriendo visiblemente asustado. En un momento se detiene para tomar aire, pero vuelve a salir huyendo segundos después. En ese mismo instante, un auto blanco pasa lentamente por la zona, dando la impresión de estar buscándolo.
Cuando el vehículo continúa su marcha, el niño intenta retomar su camino hacia su casa. Ya más calmado, camina con cautela, pero al llegar a la esquina se detiene al notar que el mismo automóvil frena nuevamente. El menor mira hacia atrás justo cuando el vehículo retrocede, ingresando otra vez a la calle por la que él circulaba.
Según relató una vecina que atendía una tienda cercana, el niño ingresó pidiendo ayuda, asegurando que lo estaban siguiendo. La mujer salió a gritar para alertar a otros vecinos, lo que provocó que el conductor huyera del lugar.
Los vecinos exigen ahora una investigación inmediata por parte de la Policía para identificar al responsable y reforzar la seguridad en la zona.
