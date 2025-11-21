TEMAS DE HOY:
Nacionales

¡Prepárese para el frío! : Emiten alerta por descensos bruscos de temperaturas en tres departamentos

El Senamhi activó una alerta de prioridad naranja ante el ingreso de un frente frío que provocará un descenso abrupto de temperaturas. Conozca los departamentos que serán afectados.

Jhovana Cahuasa

20/11/2025 21:41

Foto: Red Uno
Bolivia

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió este jueves una alerta de prioridad naranja por el ingreso de un frente frío que provocará un descenso brusco de temperaturas.

El evento climatológico está previsto entre el 21 y el 23 de noviembre. El fenómeno ocasionará una disminución de entre 6°C y 12°C por debajo de los valores normales en varias regiones del país.

En Tarija, la alerta abarca a las provincias Gran Chaco, O’Connor, Cercado y Arce, además del este de Méndez y Avilés.

En Chuquisaca, los descensos de temperatura afectarán a Luis Calvo, Hernando Siles y al este de Sud Cinti.

En Santa Cruz, el aviso incluye el sudoeste de la provincia Cordillera.

El Senamhi recomendó a la población tomar previsiones, especialmente en las zonas rurales y comunidades donde el impacto del frente frío suele ser más severo.

 

 

 

