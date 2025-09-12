Expareja implicada en secuestro de madre e hija en el Trópico de Cochabamba

Un caso que mantiene en alerta a las autoridades sacudió al Trópico de Cochabamba la madrugada del jueves. Una mujer de 38 años y su hija de apenas 6 fueron secuestradas en la población de Paraíso, municipio de Puerto Villarroel, y liberadas horas después en Senda Seis, Ivirgarzama.

Según el reporte policial, todo ocurrió cuando un vehículo interceptó a las víctimas y las obligó a subir al motorizado. En medio de la fuga, uno de los secuestradores quedó herido en la vía. Se trata de Edilberto C. M., de 29 años, quien fue detenido por los vecinos y posteriormente aprehendido por la Policía.

Lo más impactante del caso es que el sujeto aprehendido resultó ser la expareja de la mujer y padre de la niña. Además, se conoció que tiene antecedentes por estupro.

“El mismo fue identificado como uno de los autores del secuestro por la madre de la víctima y por vecinos del lugar. Tras recibir atención médica por la lesión sufrida, fue puesto a disposición del Ministerio Público”, informó el coronel Vanderley Flores, director de la Felcc.

La Policía continúa la búsqueda del resto de los involucrados mientras avanza la investigación por el delito de secuestro.

