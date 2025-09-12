San Benito: Conductor que atropelló a dos adolescentes espera su audiencia cautelar

San Benito vive momentos de consternación tras el trágico accidente ocurrido la noche del miércoles, cuando dos adolescentes fueron atropellados en la carretera principal. El hecho dejó como saldo la muerte de un menor de 15 años y a una niña de 14 años gravemente herida, quien continúa luchando por su vida en un centro médico.

El conductor implicado, identificado como Celso D., fue aprehendido luego de que personal de la Policía de Tránsito de Punata lograra ubicar y secuestrar el vehículo involucrado, hallado en la zona de López Rancho. El subdirector de la Unidad de Tránsito, Cnl. Fernando Aragón, informó que el acusado se presentó a las autoridades la mañana del jueves, guiando a los investigadores hasta el motorizado.

“El vehículo fue encontrado y secuestrado, además se procedió a la aprehensión del conductor, quien ya está en manos del Ministerio Público. Estamos a la espera de la audiencia cautelar para que la justicia determine las medidas correspondientes”, explicó Aragón.

Hasta el momento, el conductor no ha brindado su declaración oficial sobre lo ocurrido. La familia de las víctimas pide justicia y que el proceso avance con celeridad.

