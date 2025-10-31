TEMAS DE HOY:
Policial

“¡Un monstruo!”: Médico boliviano que dopaba y violaba a sus pacientes fue extraditado a Argentina

Un cirujano plástico boliviano que trabajaba en Argentina anestesiaba a sus pacientes y las abusaba sexualmente. Tras huir a Bolivia, fue capturado y extraditado luego de que se emitiera una alerta roja internacional.

Red Uno de Bolivia

31/10/2025 8:31

Médico boliviano que dopaba y violaba a sus pacientes fue extraditado . Foto: Red Uno
La Paz

La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, informó, a través de su cuenta en la red social X, sobre este caso que estremeció a la sociedad.

“Un monstruo. Este cirujano plástico boliviano anestesiaba a sus pacientes y las abusaba. Se fugó a Bolivia, emitimos la alerta roja y fue extraditado. Las hizo y las va a pagar”, declaró Bullrich.

Según la autoridad argentina, el agresor huyó a Bolivia intentando evadir la justicia, pero la alerta roja internacional permitió su captura y posterior traslado a Argentina.

La ministra aseguró que "no habrá impunidad" para quienes cometen delitos en el país.

 

