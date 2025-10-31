TEMAS DE HOY:
¡Terrible! Dos vehículos protagonizan un violento choque en la avenida Banzer, en Santa Cruz

Según las investigaciones preliminares, uno de los conductores cruzó el semáforo en rojo, provocando un accidente entre dos motorizados. Personal de tránsito llegó al lugar para investigar el hecho.

Red Uno de Bolivia

31/10/2025 9:23

Foto: Red Uno
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Un hecho de tránsito se registró en el Octavo Anillo de la avenida Banzer, en Santa Cruz, cuando dos vehículos colisionaron presuntamente porque uno de los conductores cruzó el semáforo en rojo.

El choque generó alarma entre los transeúntes y conductores de la zona, y ocasionó congestión momentánea en la vía mientras se atendía el hecho.

Al lugar llegó personal de la Unidad Operativa de Tránsito, quienes procedieron a iniciar las investigaciones para determinar la responsabilidad del accidente y las posibles sanciones correspondientes.

Hasta el momento se desconoce si hubo personas heridas de gravedad, pero las autoridades recomiendan circular con precaución en la zona y respetar las señales de tránsito para evitar más incidentes.

 

