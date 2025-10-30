Dos jóvenes de 17 y 18 años perdieron la vida en un trágico accidente de tránsito ocurrido en la población de Guaqui, en el departamento de La Paz. Según el informe preliminar, los jóvenes viajaban en una motocicleta que colisionó primero con un vehículo que posteriormente se dio a la fuga y luego impactó contra un tractocamión.

El subcomandante de la policía departamental de La Paz, coronel Willy Paz, informó sobre el lamentable hecho.

“Se suscitó un hecho de tránsito en inmediaciones de Guaqui. Inicialmente se produjo una colisión entre un vehículo que se dio a la fuga y una motocicleta. Como consecuencia de la colisión, la motocicleta llegó a chocar contra un tractocamión y, lamentablemente, las dos personas que iban a bordo fallecieron”, manifestó Paz.

Las víctimas, según confirmó la jefatura policial, eran dos jóvenes de 17 y 18 años. Se recaba información para identificar al vehículo involucrado y dar con el conductor, quien habría escapado con dirección a Desaguadero.

El coronel Paz destacó que la falta de dispositivos de seguridad, como los cascos, fue un factor determinante en la tragedia.

“Lo lamentable es que, como consecuencia del accidente y por no contar con los dispositivos de seguridad, como los cascos, los jóvenes hayan perdido la vida”, afirmó Paz.

Las autoridades hacen un llamado a la población a respetar las normas de tránsito y utilizar siempre los equipos de seguridad para prevenir tragedias similares.

