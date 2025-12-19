“No puede haber sectores que se aprovechen”: Lupo cuestiona alzas en pasajes tras ajuste a combustibles

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, detalló en Que No Me Pierda el nuevo plan económico del gobierno del presidente Rodrigo Paz, calificándolo como un paso ineludible para evitar la "inviabilidad total" del país y enfrentar lo que calificó como una "crisis sin precedentes". Según la autoridad, estas determinaciones no son una elección política, sino una respuesta técnica a la herencia de gestiones pasadas.

El enfoque central de la estrategia gubernamental busca equilibrar la estructura de costos del sector transporte y sincerar los precios de los carburantes.

Impacto en el transporte y arancel cero

Uno de los puntos clave de la nueva normativa es la reestructuración de costos para el sector transporte. El ministro Lupo fue enfático al señalar que el alza en los combustibles no justifica un incremento desmedido en los pasajes.

"Sabemos que en la estructura de costos del transporte, los combustibles no impactan en más de 20%. Por tanto, no puede haber sectores que pretendan aprovecharse de esta situación y subir el precio de las tarifas desproporcionadamente porque no corresponde a la realidad", afirmó.

Para compensar el ajuste en el diésel —cuya subvención ha sido eliminada completamente—, el Gobierno ha decidido liberar la importación de insumos básicos para los transportistas. "En este mismo decreto estamos quitando el arancel para repuestos, llantas, neumáticos, baterías y todo lo que usan ellos en su estructura de costo", aseguró la autoridad.

Un diagnóstico severo: "Sinceramiento" de la economía

El ministro sostuvo que el país arrastra las consecuencias de "pésimos gobiernos irresponsables, que se gastaron toda la plata, que saquearon a todo el país". Bajo esa premisa, defendió la urgencia de las medidas:

"Lo más cómodo sería no hacer nada y seguir viviendo una ilusión que nos lleva cada vez a una crisis peor... El hecho de fijarlo por 6 meses obedece a dar tranquilidad, certidumbre y a ir aproximándonos a una metodología de mantener un precio acorde con los movimientos internacionales".

Hidrocarburos: Fin de la subvención al diésel

Uno de los pilares del decreto es la reestructuración del costo de los combustibles. Lupo confirmó que la subvención al diésel se elimina completamente, mientras que la gasolina mantendrá un subsidio parcial a Bs 6,96.

"Importamos el 95% del diésel y el 50% de la gasolina, no podemos estar al margen del precio internacional... Ya no nos mentimos más, ya no nos mantenemos por fuera de algo que no producimos", explicó el ministro.

Destacó que, a diferencia de ajustes anteriores, el 50% de los recursos generados por estas medidas se destinará a universidades, municipios y gobiernos regionales. Asimismo, se busca reducir un 30% el déficit fiscal mediante la "racionalización de este monstruo que han dejado y que han hecho crecer, que es el estado burocrático".

Postura ante las protestas: "No es negociable"

Ante posibles movilizaciones, el ministro fue tajante al cerrar la puerta a una abrogación del decreto, aunque se mostró abierto al diálogo sectorial.

"Las medidas de estabilización que se han tomado no son negociables... No está en juego el decreto como tal, no está en negociación porque es lo único que podemos hacer, es lo que debemos hacer responsablemente como gobierno", agregó.

La autoridad hizo un llamado a la unidad nacional, advirtiendo que la "cultura del paro" solo profundizaría la crisis. "Esto no se hace con milagros, no se hace con ilusiones ni con trucos de magia. Eso se hace con medidas de estabilización".

