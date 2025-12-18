TEMAS DE HOY:
"Se va a encarecer el pasaje": Transportistas anuncian reunión de emergencia tras anuncio del Gobierno

Los transportistas convocan a reunión de emergencia para evaluar acciones frente a lo que denominaron un “gasolinazo” anunciado por el Gobierno.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

18/12/2025 0:32

Santa Cruz, Bolivia

La Federación de Transportistas de Santa Cruz expresó su total rechazo al reciente anuncio del presidente Rodrigo Paz sobre el incremento de los precios de los combustibles, calificando la medida como un “gasolinazo” que afectará directamente la economía del sector y de los usuarios.

En entrevista con Que No Me Pierda, el representante de la federación, Bismark Daza, señaló: “Esto es grave para nosotros; se va a encarecer el pasaje, los fletes, las cargas, todo el transporte”.

 

El dirigente adelantó que este jueves se llevará a cabo una reunión de emergencia con las bases de los transportistas, donde se evaluarán acciones frente a la medida.

“No podemos aceptar esta situación porque nos va a quebrar totalmente nuestra economía. Se va a subir la canasta familiar, todo se va a encarecer… el gobierno debe pensarlo dos veces” , agregó.

Respecto a las medidas anunciadas por el Ejecutivo para compensar el aumento, como la libre importación de llantas y repuestos, Daza señaló que “todas las medidas pueden darse, pero debe ser consensuado con el sector. Esto no ayuda al momento, lo que necesitamos son soluciones concretas y un cronograma de implementación”.

 

El dirigente insistió en que la medida tendrá un impacto inmediato en el transporte urbano e interdepartamental: “El 60% de los microbuses funcionan a diésel, y el costo operativo va a subir. Automáticamente, mañana las bases van a determinar un aumento del pasaje. Esto va a golpear al usuario del día a día”.

La Federación anunció además un ampliado nacional para el próximo lunes, donde se definirán las acciones del sector a nivel nacional.

 

