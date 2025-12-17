Intensifican limpieza de rutas en El Torno y comunidades aisladas tras desbordes por lluvias

Las autoridades han intensificado los operativos viales en El Torno y zonas rurales, luego de los desbordes que dejaron a varias comunidades incomunicadas por las lluvias.

Cuadrillas de emergencia trabajan desde temprano en la limpieza de escombros y habilitación del paso hacia la comunidad de Espejo, uno de los puntos prioritarios. El objetivo es garantizar el ingreso de camiones con ayuda humanitaria y voluntarios que buscan asistir a las familias afectadas.

Una vez se restablezca el tránsito hacia Espejo, el plan contempla avanzar con tareas similares en El Tigre, Forestal, Lomerío y Playón, todas ellas parcialmente aisladas.

Estas acciones forman parte del plan de contingencia nacional, que busca restaurar la conectividad y llevar asistencia oportuna a los sectores más golpeados por el temporal.

