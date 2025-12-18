Alta afluencia en centros de salud por vacunación contra la influenza

La población continúa acudiendo de manera masiva a los centros de salud habilitados para la vacunación contra la influenza, una de las principales medidas de prevención frente a la circulación del virus H3N2 variante K.

Uno de estos puntos es el centro de salud Wille Lemaitre, ubicado en el segundo anillo de la avenida Bush, donde durante esta jornada se registró una importante afluencia de ciudadanos que llegaron para recibir la dosis correspondiente.

El establecimiento atiende en dos turnos: por la mañana, de 08:00 a 12:30, y por la tarde, de 13:30 a 18:00, horarios en los que se ha evidenciado una constante asistencia de personas de distintas edades.

La vacuna contra la influenza está habilitada para la población desde los seis meses de edad en adelante, siendo el único requisito presentar el carnet de identidad.

Las autoridades de salud recuerdan que la inmunización es anual, por lo que incluso quienes se vacunaron el año pasado deben recibir el refuerzo correspondiente este año.

Se recomienda a la población acudir oportunamente a los centros de salud para protegerse y reducir el riesgo de contagio ante el incremento de casos de influenza en la región.

