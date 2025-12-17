El conmovedor operativo médico en Potosí que permitió cumplir el último deseo de un padre

El Hospital de Tercer Nivel Potosí 'Fray Giovanni Eugenio Natalini Magnani' protagonizó un conmovedor acto de humanización al cumplir el último deseo de un paciente en estado crítico. El hombre, que se encuentra internado en la unidad de terapia intensiva, fue trasladado bajo un riguroso operativo de seguridad médica para presenciar la graduación de bachiller de su hija.

Esta movilización logística sin precedentes permitió que el padre acompañara a su familia en un momento que parecía inalcanzable debido a su delicado diagnóstico. El personal médico destacó que estas acciones demuestran que la medicina no solo trata el cuerpo, sino que también busca sanar el alma a través de la empatía y el amor.

El operativo médico en imágenes:

Mira la programación en Red Uno Play