El conmovedor operativo médico en Potosí que permitió cumplir el último deseo de un padre

Un acto sin precedentes en la salud pública de Potosí demuestra que la empatía es parte fundamental de la cura.

Red Uno de Bolivia

17/12/2025 19:58

Cuando el amor de padre supera cualquier diagnóstico. Foto: Hospital "Fray Giovanni Eugenio Natalini Magnani"

Escuchar esta nota

El Hospital de Tercer Nivel Potosí 'Fray Giovanni Eugenio Natalini Magnani' protagonizó un conmovedor acto de humanización al cumplir el último deseo de un paciente en estado crítico. El hombre, que se encuentra internado en la unidad de terapia intensiva, fue trasladado bajo un riguroso operativo de seguridad médica para presenciar la graduación de bachiller de su hija.

Esta movilización logística sin precedentes permitió que el padre acompañara a su familia en un momento que parecía inalcanzable debido a su delicado diagnóstico. El personal médico destacó que estas acciones demuestran que la medicina no solo trata el cuerpo, sino que también busca sanar el alma a través de la empatía y el amor.

