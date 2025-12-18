Hay familias pegando fotos en la morgue: hallan más cuerpos en Warnes tras riada

Las labores de rescate de personas fallecidas continúan en distintas comunidades del municipio de Warnes. Durante esta jornada, tres cuerpos fueron trasladados hasta la morgue municipal, informó el director de la FELCC, coronel René Vargas.

“Hoy en el transcurso de esta jornada hemos procedido a hacer el levantamiento legal de tres cadáveres”, señaló la autoridad policial.

Según explicó, el primer cuerpo rescatado corresponde a una mujer, hallada en la comunidad Tierras Calientes, mientras que el segundo levantamiento fue de un hombre, encontrado en la comunidad Coloradillos. El tercer caso corresponde a una mujer, rescatada en la comunidad San Pablo.

“El primer cuerpo identificado es una mujer de aproximadamente 30 a 35 años, el hombre tendría entre 40 a 50 años, y la tercera persona fallecida es una mujer de 30 a 40 años”, detalló el coronel Vargas.

La autoridad indicó además que son nueve los cuerpos que han llegado hasta la morgue municipal, de los cuales tres ya fueron identificados por sus familiares.

“De los nueve fallecidos, tres ya han sido reconocidos y retirados por sus familiares; tenemos seis personas restantes que vamos a identificar para posteriormente entregarlas”, afirmó.

Respecto a la búsqueda de personas desaparecidas, Vargas explicó que varias familias acudieron hasta la morgue para recabar información. “Hay familiares que se han aproximado preguntando si sus seres queridos estaban acá, por eso han optado por colocar fotografías en las paredes para facilitar la identificación”, indicó.

Las autoridades continúan con el trabajo de identificación y coordinación con los familiares, mientras avanzan las investigaciones correspondientes.

