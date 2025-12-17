Surtidores colapsados: El fin del subsidio forma largas filas

La ciudad de Santa Cruz de la Sierra registra un panorama de largas filas en los surtidores en las últimas horas, con estaciones de servicio desbordadas. Esto a raíz del comunicado del presidente Rodrigo Paz, quien anunció el fin del subsidio a los hidrocarburos.

En zonas como el segundo anillo, la situación es crítica, reportándose vehículos en doble fila que bloquean el tránsito y generan altercados entre los conductores que exigen prioridad.

El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, la gasolina especial tendrpa un costo de Bs 6,96 y el diésel en Bs 9,80.

Este escenario ocurre en el marco de un paquete de cinco medidas estructurales para 2026, donde el Gobierno busca el "sinceramiento" de la economía boliviana. Según el Ejecutivo, el ahorro generado por el fin del subsidio se redistribuirá en salud y educación, además de permitir la libre importación de diésel para el sector privado.

Mira la programación en Red Uno Play