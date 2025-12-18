El decreto de emergencia económica ya se publicó en la Gaceta Oficial

El Gobierno nacional formalizó la aplicación de su nuevo plan económico mediante la publicación del Decreto Supremo N° 5503 en la Gaceta Oficial del Estado. El documento, que consta de 27 páginas detalladas, establece el marco legal para el "sinceramiento" de precios y la eliminación de los subsidios a los hidrocarburos entre otras medidas anunciadas por el presidente Rodrigo Paz.

Con este paso administrativo, las nuevas tarifas de la gasolina y el diésel, así como las reformas estructurales para el 2026, adquieren plena validez jurídica en todo el territorio nacional. El Ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, confirmó que, desde el preciso momento de la publicación en la Gaceta, todas las medidas anunciadas entran en vigencia de forma inmediata.

Finalmente, el DS 5503 detalla el cronograma para el incremento del salario mínimo a Bs 3.300 y el fortalecimiento de los bonos sociales previstos para amortiguar el impacto inflacionario. Los interesados en revisar el alcance total de estas reformas pueden acceder al documento completo a través de la plataforma digital de la Gaceta Oficial de Bolivia.

