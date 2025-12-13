Hamás condena la decisión de Bolivia de restaurar relaciones con Israel

El grupo islamsita Hamás condenó la decisión del Gobierno de Bolivia de reanudar las relaciones diplomáticas con Israel, asegurando que ha revertido el "paso honorable" que dio al cesarlas previamente por su ofensiva contra Gaza.

"Exigimos que el Gobierno boliviano se abstenga de hacer un lavado de cara a la ocupación y del criminal de guerra Netanyahu y se adhiera a las decisiones históricas apoyando la causa justa de nuestro pueblo y su lucha legítima por la liberación y la independencia", recoge el comunicado de la organización.

Hamás reiteró su llamamiento a la comunidad internacional para aislar a Israel y "hacerle rendir cuentas por los crímenes" contra la población palestina, acusando nuevamente a este país de violar el derecho internacional en sus operaciones y ofensivas en los territorios ocupados.

El pasado martes, los ministros de Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo, y de Israel, Gideon Saar, oficializaron el restablecimiento de relaciones con la firma de un acuerdo en la residencia del embajador israelí en Washington.

Ambos países acordaron un "restablecimiento total de relaciones" y la próxima designación de embajadores en sus respectivas capitales, explicó Saar durante la ceremonia.

"Hoy ponemos fin a un capítulo largo e innecesario de separación entre nuestras dos naciones hermanas", agregó el ministro Sa'ar, tras destacar que desde 2009, salvo un breve periodo entre 2019 y 2023, ambos países no mantuvieron relaciones.

Por su parte, Aramayo aseguró que el nuevo Gobierno boliviano es "consciente" de los desafíos que tiene por delante y que, para afrontarlos, "necesita de los amigos correctos", dijo en referencia a Israel.

Asimismo, el canciller animó a los israelíes a visitar Bolivia, país para el que ya no necesitan solicitar visado.

El Gobierno de Luis Arce (2020-2025), del Movimiento al Socialismo (MAS), rompió relaciones con Israel en octubre de 2023, al considerar "agresiva y desproporcionada" la ofensiva militar contra la Franja de Gaza, y en varias ocasiones expresó su respaldo a la causa de Palestina.

Rodrigo Paz, que asumió el poder el 8 de noviembre y puso fin a veinte años de gobiernos de izquierda en el país, ha señalado que priorizará las relaciones internacionales con países "que tengan la democracia como principio" y busca "poner a Bolivia en el mundo".

Un día después de que Paz fuera elegido presidente de Bolivia, en la segunda vuelta realizada en octubre pasado, el ministro Saar conversó por teléfono con él y le transmitió el deseo de Israel de abrir un "nuevo capítulo" y de "renovar plenamente" las relaciones diplomáticas.

A principios de mes, el Gobierno de Paz retiró el requisito de visado para visitantes de Israel, que fue dispuesto en 2014, durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019), que consideraba Israel un "Estado terrorista" por sus acciones en Gaza.

EFE

Mira la programación en Red Uno Play