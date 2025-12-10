Bolivia restablece relaciones con Israel tras ruptura en 2023

Bolivia restableció este martes sus relaciones diplomáticas con Israel, las cuales estaban interrumpidas desde octubre de 2023 a raíz de la ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza.

El acuerdo fue firmado en Washington por los cancilleres Fernando Aramayo (Bolivia) y Gideon Sa’ar (Israel), quienes anunciaron un "restablecimiento total de relaciones" y la próxima designación de embajadores en La Paz y Tel Aviv.

"Hoy ponemos fin a un capítulo largo e innecesario de separación entre nuestras dos naciones hermanas", afirmó Sa’ar.

Durante el acto, el canciller boliviano indicó que el Gobierno de Rodrigo Paz busca aliados que compartan principios democráticos. “Necesitamos de los amigos correctos”, señaló.

De ruptura a acercamiento

Las relaciones bilaterales fueron cortadas en octubre de 2023 durante el Gobierno de Luis Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS), al calificar como "agresiva y desproporcionada" la respuesta militar de Israel en Gaza. El Ejecutivo boliviano también expresó entonces su apoyo a la causa palestina.

El vínculo con Israel ha sido intermitente: desde 2009, ambos países solo mantuvieron relaciones entre 2019 y 2023, según recordó el canciller israelí.

El presidente Rodrigo Paz, que asumió el mando el 8 de noviembre, ha prometido reorientar la política exterior boliviana hacia países que “tengan la democracia como principio” y anunció su intención de "poner a Bolivia en el mundo".

Un día después de las elecciones presidenciales en Bolivia, el ministro israelí Sa’ar ya había contactado a Paz para transmitirle el interés de reabrir plenamente el diálogo bilateral.

Visas eliminadas y cooperación futura

Como parte del acercamiento, Bolivia eliminó este mes el requisito de visa para visitantes israelíes, una medida impuesta en 2014 durante el mandato de Evo Morales, quien calificaba a Israel como un “Estado terrorista”.

Durante la ceremonia de este martes también participó el ministro boliviano de Economía, José Gabriel Espinoza, lo que apunta a una posible agenda de cooperación económica bilateral.

