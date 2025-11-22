¿A cuánto se cotiza el dólar paralelo la tarde de este sábado 22 de noviembre en Bolivia?

Según los datos emitidos a las 16:29 de la tarde de este sábado 22 de noviembre de 2025 por el portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza en el mercado paralelo con un precio a la venta de 10.37 (BOB) y un precio de compra de 10.40 BOB.

La moneda extranjera en su cotización paralela sufrió algunos cambios en estas últimas semanas, en comparación con las cifras registradas el mes de mayo, que incluso llegó en su cotización a 20 (BOB) por cada dólar.

Por otro lado, según datos obtenidos por el sitio https://bolivianblue.net/#google_vignette, el dólar blue boliviano, que se actualiza cada 15 minutos, cotiza este viernes una variación, ya que a la compra se registra en 10.40 (BOB) y 10.37 (BOB) para la venta.

