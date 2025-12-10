Misterio resuelto en Chernóbil: Científicos aclaran el origen de los "perros azules"

El misterio detrás de los "perros azules" que habitan la zona de exclusión de Chernóbil fue finalmente aclarado por la comunidad científica. Contrario a las especulaciones virales que apuntaban a efectos tóxicos de la radiación, el extraño fenómeno se debe al contacto de los canes con residuos químicos.

Las imágenes de los perros con manchas azuladas en su pelaje, compartidas por la página de Facebook “The Dogs of Chernobyl”, despertaron teorías en redes sociales sobre posibles mutaciones adaptativas por la exposición prolongada a la contaminación radiactiva.

La explicación científica

El académico de la Universidad de Carolina del Sur, Timothy Mousseau, explicó que la coloración azul no tiene un origen genético ni radiactivo. El fenómeno se debería, de forma simple, a que los animales se revolcaron en un derrame de desechos de tinta química, según publica el portal Quinta Fuerza con información de The Independent en Español.

"La coloración azul en los perros tendría un origen completamente mundano: los animales habrían estado en contacto con restos de tinta provenientes de un baño portátil que se cayó en la zona", señalan los investigadores.

Mousseau afirmó que este tipo de comportamiento es habitual en los perros callejeros que exploran los alrededores en busca de alimento en condiciones insalubres. La coloración, por lo tanto, es el resultado del contacto con residuos mezclados con colorante.

La historia de los perros de Chernóbil

Los aproximadamente 250 perros que viven cerca de la antigua planta nuclear son descendientes directos de las mascotas que fueron abandonadas tras la explosión del reactor en 1986, cuando más de 120,000 habitantes fueron desalojados de forma definitiva.

Aunque inicialmente se ordenó eliminar a los animales, muchos trabajadores se negaron a hacerlo. Con el tiempo, diversas organizaciones se han movilizado para protegerlos. Desde 2017, la fundación Clean Futures Fund (CFF) gestiona el programa Dogs of Chernobyl, que se encarga de esterilizar, vacunar y monitorear la salud de esta población canina única que vive en edificios abandonados y áreas boscosas de la zona de exclusión.

Con la aclaración de los científicos, se descarta la leyenda de que el color azul sea una consecuencia de alteraciones genéticas inducidas por la radiación, confirmando que es un incidente derivado de la exposición a la contaminación química ordinaria.

