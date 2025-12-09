La historia de Pablo, el profesor que murió camino a casa en medio del conflicto de Cotapachi

Pablo Padilla Meneses, de 38 años, era maestro de música en una unidad educativa de El Paso. Este lunes perdió la vida durante los enfrentamientos registrados en la zona de Cotapachi, en Colcapirhua. Su familia, devastada por la noticia, exige justicia y asegura que él no participaba del bloqueo.

Según relataron sus allegados, Pablo retornaba a su domicilio cuando fue alcanzado por proyectiles.

“Lo que nosotros pedimos es justicia. Mi hermano no tenía nada que ver y le han disparado. El alcalde de Colcapirhua es responsable de todo esto”, declaró una de sus hermanas entre lágrimas.

Otro familiar, con visible indignación, añadió:

“Nos lo han matado como a un perro. No tenían por qué usar armas contra nosotros. Peor que a un perro lo han tratado”.

De acuerdo con el testimonio de la familia, aquel día Pablo debía entregar notas en la unidad educativa donde trabajaba. Tras cumplir su jornada, se dirigió a casa, sin imaginar que quedaría atrapado en el tumulto generado por el operativo policial.

“Él no estaba bloqueando, no estaba en ninguna medida. Cuando llegó a su casa vio a la gente bajando y salió. En ese momento le dispararon los policías”, relataron.

Pablo era soltero, pero deja en la orfandad a su hija de 13 años, quien vive con su madre. Trabajaba como profesor de música desde hace 11 años y era muy querido por sus estudiantes.

El certificado de defunción señala que falleció por un impacto de bala en el pecho. Su familia reclama una investigación transparente y que se identifique al responsable. Reiteran que él no participaba de los bloqueos y que su muerte no puede quedar en la impunidad.

