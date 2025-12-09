TEMAS DE HOY:
Abuso a menor en Oruro Hombre agredido Chi Hyun Chung

26ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

La historia de Pablo, el profesor que murió camino a casa en medio del conflicto de Cotapachi

Pablo Padilla, maestro y padre de una adolescente, murió por un disparo en el pecho cuando retornaba a su casa. Sus familiares aseguran que no participaba del bloqueo.

Silvia Sanchez

09/12/2025 10:41

Foto Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Pablo Padilla Meneses, de 38 años, era maestro de música en una unidad educativa de El Paso. Este lunes perdió la vida durante los enfrentamientos registrados en la zona de Cotapachi, en Colcapirhua. Su familia, devastada por la noticia, exige justicia y asegura que él no participaba del bloqueo.

Según relataron sus allegados, Pablo retornaba a su domicilio cuando fue alcanzado por proyectiles.

Lo que nosotros pedimos es justicia. Mi hermano no tenía nada que ver y le han disparado. El alcalde de Colcapirhua es responsable de todo esto”, declaró una de sus hermanas entre lágrimas.

Otro familiar, con visible indignación, añadió:

Nos lo han matado como a un perro. No tenían por qué usar armas contra nosotros. Peor que a un perro lo han tratado”.

De acuerdo con el testimonio de la familia, aquel día Pablo debía entregar notas en la unidad educativa donde trabajaba. Tras cumplir su jornada, se dirigió a casa, sin imaginar que quedaría atrapado en el tumulto generado por el operativo policial.

Él no estaba bloqueando, no estaba en ninguna medida. Cuando llegó a su casa vio a la gente bajando y salió. En ese momento le dispararon los policías”, relataron.

Pablo era soltero, pero deja en la orfandad a su hija de 13 años, quien vive con su madre. Trabajaba como profesor de música desde hace 11 años y era muy querido por sus estudiantes.

El certificado de defunción señala que falleció por un impacto de bala en el pecho. Su familia reclama una investigación transparente y que se identifique al responsable. Reiteran que él no participaba de los bloqueos y que su muerte no puede quedar en la impunidad.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD