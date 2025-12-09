TEMAS DE HOY:
Hombre agredido Chi Hyun Chung Armin Dorgathen+

25ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Fiscalía ingresa a Colcapirhua y realiza inspección en zona del enfrentamiento que dejó dos muertos

Una comisión de cuatro fiscales, acompañada por el viceministro de Régimen Interior y resguardada por la Policía, recolecta evidencias y busca testigos del hecho ocurrido en el botadero de Cotapachi.

Silvia Sanchez

09/12/2025 10:06

Foto: Percy Rivera - periodista Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Una comisión de cuatro fiscales ingresó este martes a Colcapirhua, en Cochabamba, para inspeccionar la zona donde el lunes se registraron enfrentamientos entre pobladores y policías, que dejaron dos personas fallecidas por impacto de bala y al menos seis heridas. El hecho ocurrió durante el operativo de desbloqueo del ingreso al botadero de Cotapachi.

La inspección fue encabezada por el viceministro de Régimen Interior, quien informó que los fiscales trabajan con resguardo policial para garantizar la seguridad en el área del conflicto.

Más que todo es la Fiscalía, con el IDIF, el IITCUP y miembros de la Policía que están haciendo la seguridad perimetral”, indicó la autoridad.

Más temprano, el abogado de los pobladores, Eduardo Mérida, explicó que la comisión buscará casquillos de bala, recogerá testimonios y revisará los puntos donde se hallaron evidencias y donde cayeron las víctimas. Señaló que los comunarios prevén entregar imágenes y documentación que ayuden a identificar a los autores de los disparos.

El enfrentamiento ocurrió la mañana del lunes en el ingreso al botadero, en la zona de Cotapachi, cuando un contingente policial acudió a levantar un bloqueo que vecinos mantenían desde hace 12 días debido a un conflicto de límites entre Colcapirhua y Quillacollo.

Horas después, se confirmó la identidad de los dos fallecidos: Sinforiano Carrillo (47) y Marco Padilla Meneses (38).

El vicepresidente Edmand Lara anunció que solicitó un informe exhaustivo para identificar a los responsables de los hechos de violencia.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD