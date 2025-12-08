Dos muertos en Cotapachi: denuncian uso de armas de fuego y piden investigación

Tras una tensa jornada de enfrentamientos en el ingreso al botadero de Cotapachi, donde murieron dos personas y al menos otras once resultaron heridas, comunarios y representantes legales exigen el esclarecimiento de los hechos.

El abogado Eduardo Mérida, quien representa a los comunarios, anunció que se presentarán denuncias formales por las dos muertes y por las personas heridas de gravedad.

“Eso es lo que dicen los comunarios: hubo grupos de choque, no sabemos si infiltrados. Por eso estamos aquí en la FELCC. Señor comandante, exigimos investigación. Vamos a dar todas las garantías para llevarlos al lugar. Los comunarios están en la plaza y quieren saber de dónde salieron esas balas; han sido acribillados, hay casquillos por todo lado”, manifestó Mérida.

Uno de los comunarios aseguró que observó a uniformados utilizando armas de fuego durante los enfrentamientos. Según su relato, ellos no portaban artefactos peligrosos y solo resguardaban su jurisdicción.

“Yo vi usar armas de fuego a los uniformados, disparaban a quemarropa, a muy poca distancia. —¿Qué tipo de arma viste? —Era una 9 milímetros”, relató el comunario.

El caso continúa en investigación, aunque desde la institución policial se afirmó que los funcionarios no portaban armamento letal durante el operativo.

