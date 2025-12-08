De denunciante a detenida: trasladan a Lidia Patty al penal de Obrajes

La exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, fue trasladada este lunes al mediodía al penal de Obrajes, en la zona sur de La Paz, para cumplir cuatro meses de detención preventiva por un caso de presuntos contratos incumplidos con el Fondo de Desarrollo Indígena (FDI).

Patty permanecía detenida en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) desde el viernes de la semana pasada, cuando fue aprehendida instantes antes de brindar su declaración en la Fiscalía.

Según la investigación, Patty está implicada en un posible daño económico al Estado de alrededor de Bs 3 millones. Las pesquisas señalan que recibió recursos en su cuenta personal por ocho contratos destinados a ejecutar proyectos financiados por el FDI, los cuales solo habrían alcanzado un avance del 50%.

En total, la exdiputada habría recibido unos Bs 700.000 en sus cuentas bancarias. Además, enfrenta una segunda investigación relacionada con un proyecto de producción de miel valuado en Bs 650.000.

Lidia Patty fue una de las denunciantes en el caso “Golpe I”, proceso por el cual fueron encarcelados el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y el exlíder cívico Marco Antonio Pumari, quienes recuperaron su libertad hace unos meses.

Mira la programación en Red Uno Play