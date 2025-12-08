Unión Europea plantea 19 recomendaciones para futuros procesos electorales

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) presentó este lunes su informe final sobre el proceso electoral 2025 en Bolivia. Durante el acto oficial, el jefe de Misión, el eurodiputado Davor Stier, resaltó el compromiso democrático demostrado por el país a lo largo del proceso.

El informe final contiene conclusiones detalladas en cada una de las áreas observadas, acompañadas de 19 recomendaciones destinadas a fortalecer los futuros procesos electorales. De ellas, la MOE UE destacó cinco recomendaciones prioritarias:

1. Tribunal Supremo Electoral (TSE)

Fortalecer la transparencia institucional, garantizando la adopción y publicación oportuna de decisiones, reglamentos y documentación relevante, incluido todo lo referente al Sistema de Resultados Preliminares (SIREPRE). Asimismo, recomienda asegurar el acceso público a las sesiones plenarias del TSE, conforme establece la normativa vigente.

2. Inscripción de candidaturas

Establecer y hacer cumplir un plazo claro y razonable para renuncias, inhabilitaciones y sustituciones de candidatos, de manera que el proceso concluya a tiempo para la impresión de papeletas y permita que los votantes accedan a información completa antes de elegir.

3. Financiamiento de campañas

Restablecer la financiación pública directa anual para fortalecer a las organizaciones políticas y garantizar igualdad de condiciones. También aconseja ampliar la financiación existente para cubrir actividades que trasciendan la propaganda electoral.

4. Medios de comunicación públicos

Adoptar una ley de medios públicos que garantice principios de pluralismo, imparcialidad e independencia respecto del poder ejecutivo.

5. Entorno digital

Impulsar una ley de derechos digitales que asegure el acceso a información pública y proteja la privacidad y libertad de expresión en plataformas digitales.

La MOE UE informó que las 19 recomendaciones serán socializadas con el TSE, legisladores electos y diversos actores del proceso electoral en un conversatorio previsto para mañana, martes, en la ciudad de La Paz. El encuentro permitirá debatir los principales desafíos, las iniciativas necesarias para su implementación y los apoyos institucionales requeridos.

La Misión llegó al país el 10 de julio, desplegando un trabajo de observación integral. Durante las jornadas electorales del 17 de agosto y 19 de octubre, la MOE UE movilizó a más de 140 observadores en los nueve departamentos, cubriendo todas las etapas del proceso.

