¡Imágenes sensibles! Tragedia en Manacapuru: mujer muere calcinada tras caerle un cable de alta tensión

Según testigos, Marinilza se encontraba junto a su esposo cuando una falla mecánica detuvo la motocicleta en la que se desplazaban. Fue entonces que el viento derribó un árbol cercano, provocando que uno de los cables de alta tensión se rompiera y cayera directamente sobre la mujer.

Charles M. Flores

08/12/2025 12:12

Muere mujer al caer cable de alta tensión tras derrumbarse un árbol en Manacapuru. FOTO: Tomada de internet. Montaje CHMF.

Escuchar esta nota

La tarde del domingo 7, Marinilza Loureiro de Souza, de 36 años, perdió la vida de manera trágica cuando un cable de alta tensión cayó sobre ella tras el derrumbe de un árbol provocado por fuertes vientos.

Según testigos, Marinilza se encontraba junto a su esposo cuando una falla mecánica detuvo la motocicleta en la que se desplazaban. Fue entonces que el viento derribó un árbol cercano, provocando que uno de los cables de alta tensión se rompiera y cayera directamente sobre la mujer, iniciándose un incendio que consumió parte de su cuerpo.

El esposo de la víctima, junto con transeúntes, intentó apagar las llamas usando ramas de árboles, pero los esfuerzos resultaron insuficientes. Marinilza falleció en el lugar.

Autoridades locales investigan las circunstancias del accidente. 

¡Imágenes sensibles!

 

