“¿Cómo yo les explico a mis hijos que ya no tienen padre?”: Familia del ciudadano peruano secuestrado y asesinado exige justicia

Consternación, miedo y profunda impotencia envuelven a la familia de Alexander Calle Juárez, ciudadano peruano que vivía desde hace 15 años en Bolivia y que fue hallado sin vida el 4 de diciembre, cuatro días después de haber sido reportado como secuestrado en la comunidad La Enconada, municipio de San Juan, provincia Ichilo.

El cuerpo fue encontrado por vecinos en el kilómetro 27 de la Faja Norte. Calle Juárez yacía boca abajo, con la cabeza cubierta por dos pasamontañas y con claros signos de violencia, según reportó la Policía, que logró identificarlo gracias a las fotografías tomadas en el lugar.

Este jueves, en el programa El Mañanero, sus familiares rompieron el silencio para exigir justicia y pedir que se limpien las especulaciones surgidas en torno al caso. La esposa de la víctima, devastada, relató la angustia que atraviesa desde el secuestro hasta el hallazgo del cuerpo.

“Yo pido justicia. Justicia por mi esposo porque él era una persona muy buena, muy querida, muy amada. Era un buen padre. Ahora, ¿cómo yo les explico a mis hijos que ya no tienen padre, que ya no habrá quien los abrace?”, expresó entre lágrimas.

Calle, agricultor dedicado a la producción de soya y arroz, era —según su familia— el sustento principal del hogar. Su esposa relató que la familia se encuentra “a la deriva” tras la tragedia.

Pese a los operativos policiales desplegados para dar con los responsables, las autoridades aún no reportan ningún avance concreto.

“Aún no sabemos nada. No se ha encontrado a los delincuentes. Están en investigación”, señaló la esposa.

También confirmó que, desde el hallazgo del cuerpo, la familia no ha recibido nuevas llamadas por parte de los secuestradores, quienes inicialmente exigían dinero para su liberación.

La hija exige que se limpie el nombre de su padre

La hija de Alexander, pidió respeto al honor de su padre y rechazó cualquier especulación que intente vincularlo con actividades ilícitas.

“Estoy aquí porque quiero limpiar el nombre de mi padre. Él ha trabajado muchos años. Todo lo que tenía fue con el sudor de su frente. No se puede permitir que manchen su nombre. Mi padre no puede quedar como un criminal. Él fue un gran señor”, manifestó.

Denunció además miedo e inseguridad ante la posibilidad de sufrir nuevas amenazas.

“Estamos con miedo de que esto pueda ser más. Nadie está libre de esto. Por favor, pedimos protección y justicia”, declaró.

Llamado a las autoridades

Tanto la esposa como la hija solicitaron la intervención directa del vicepresidente Edmand Lara y de todas las autoridades competentes para acelerar las investigaciones.

“Ayúdenos a encontrar a esos malditos. No nos dejen solas. Queremos justicia porque se han ensañado demasiado con mi esposo, sin motivo, sin razón”, clamó la esposa.

