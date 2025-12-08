TEMAS DE HOY:
Economía

Computadoras, celulares y electrodomésticos bajan hasta un 40%, según comerciantes

Los vendedores explican que la caída de los precios está directamente relacionada con la baja del dólar en el mercado paralelo.

Charles M. Flores

07/12/2025 21:36

La baja del dólar impulsa la caída de hasta 40% en electrodomésticos y tecnología. FOTO: Captura de pantalla.
La Paz, Bolivia

Se ha registrado una notable reducción en los precios de equipos tecnológicos y electrodomésticos, con descuentos que, en algunos casos, alcanzan hasta el 40%, según reportan comerciantes locales.

En centros de venta de celulares, computadoras y electrodomésticos, los compradores han podido observar como artículos cotidianos como licuadoras, planchas y teléfonos móviles presentan rebajas significativas.

“Las licuadoras, las planchas, todo ha bajado”, afirmó una vendedora, quien señaló que, por ejemplo, una licuadora que costaba Bs 800 ahora se encuentra en torno a Bs 600.

Los comerciantes explican que la caída de los precios está directamente relacionada con la baja del dólar en el mercado paralelo.

“Sí, han bajado ya sus precios a lo que estaba con tipo de cambio antes, todo eso sí ha bajado ya”, indicó otro vendedor, señalando que la reducción es más notoria en equipos de alta gama.

 

A pesar de la baja de precios, la afluencia de compradores sigue siendo moderada, aunque muchos consumidores ven un alivio en sus bolsillos ante esta oportunidad de adquirir tecnología a menor costo.

Las proyecciones de los comerciantes son optimistas: de concretarse la propuesta del presidente Rodrigo Paz sobre arancel cero para la importación de estos productos, los precios podrían continuar descendiendo en las próximas semanas, generando un impacto positivo en el mercado local.

 

